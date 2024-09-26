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МИД Венгрии отметил, что поставки оружия ВСУ ничего не изменили

Западное вооружение, поставляемое на Украину, оказалось бессмысленным, не сумев изменить ситуацию на поле боя, заявил глава МИД Венгрии Сийярто.
Марина Крижановская 2024-09-26 02:22:57
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress

Венгрия обратила внимание, что поставками оружия украинским войскам ничего не удалось изменить на поле боя. МИД этой центральноевропейской страны призвал задуматься, насколько эта военная помощь рациональна. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы должны честно задаться вопросом, являются ли поставки западных вооружений на Украину рациональными. Очевидно, что они не имели смысла, потому что не изменили ситуацию на поле боя и не приблизили нас к миру», - констатировал Сийярто.

Вместо этого, добавил высокопоставленный дипломат, эти поставки лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя и унесли больше жизней, приведя к затягиванию вооруженного конфликта.

Как стало известно 25 сентября, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна продолжит поставлять вооружение киевскому режиму.

После этого американское СМИ сообщило о рекомендации Пентагона поставить Украине фосфорные зажигательные снаряды. Но, как отмечается, администрация президента США Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение.

#в стране и мире #Венгрия #Петер Сийярто #МИД Венгрии #Поставки оружия на Украину
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