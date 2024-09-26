Венгрия обратила внимание, что поставками оружия украинским войскам ничего не удалось изменить на поле боя. МИД этой центральноевропейской страны призвал задуматься, насколько эта военная помощь рациональна. С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы должны честно задаться вопросом, являются ли поставки западных вооружений на Украину рациональными. Очевидно, что они не имели смысла, потому что не изменили ситуацию на поле боя и не приблизили нас к миру», - констатировал Сийярто.

Вместо этого, добавил высокопоставленный дипломат, эти поставки лишь увеличили объем оружия по обе стороны поля боя и унесли больше жизней, приведя к затягиванию вооруженного конфликта.

Как стало известно 25 сентября, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна продолжит поставлять вооружение киевскому режиму.

После этого американское СМИ сообщило о рекомендации Пентагона поставить Украине фосфорные зажигательные снаряды. Но, как отмечается, администрация президента США Джо Байдена несколько раз отклонила это предложение.