Лавров встретился с коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

«Проведена «сверка часов» по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых на встрече президента РФ В.В. Путина и премьер-министра Венгрии В. Орбана 5 июля в Москве», - говорится в заявлении.

Отмечается, что Лавров и Сийярто обсудили основные вопросы деятельности ООН и международные проблемы, включая конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что российским журналистам, сопровождающим Лаврова в Нью-Йорке, выдали визы категории С2. Они подразумевают ограничение на передвижение в радиусе 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка в Нью-Йорке. В МИД РФ эту меру назвали демонстративной и заявили, что она является ограничением свободы слова.