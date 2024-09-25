Зеленский во время СБ ООН выступил против проведения переговоров с РФ

Лидер киевского режима Владимир Зеленский во время заседания СБ ООН заявил о невозможности решить украинский конфликт переговорами с Россией и выступил против этого.

Он считает, что для этого нужны действия и принуждение российской стороны к миру. При этом Зеленский не пояснил, какие конкретно действия подразумевал.

«Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. Россию можно только принудить к миру», - заявил он во время заседания.

Кроме того, киевский главарь призвал подготовить второй «саммит мира для окончания конфликта», не уточняя, какие темы будут затрагиваться во время него. На второй саммит Зеленский поспешил пригласить Китай, Бразилию, государства Азии и Латинской Америки, а также США для участия в процессе урегулирования.

Он подверг критике желающих говорить с президентом РФ Владимиром Путиным относительно завершения конфликта.

Напомним, 24 сентября в Кремле прокомментировали заявления Зеленского о скором мире и окончании конфликта, которое «ближе, чем кажется». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что для России нет альтернатив достижению поставленных целей, и как только они будут достигнуты, то специальная военная операция будет завершена.

В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя дал оценку созванному внеплановому заседанию Совбеза всемирной организации по Украине. По его мнению, Запад предоставил Зеленскому «концертную площадку» для выступления в ООН.