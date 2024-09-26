За сутки из-за ударов Израиля по Ливану погибли 72 человека

В результате ударов Израиля за сутки в Ливане погибли 72 человека, также не менее 392 человек пострадали. Число жертв приводит издание Lebanon Debate.

Сообщается, что ранее самолеты ВВС Израиля атаковали крупные ливанские города: Тир, Хермель и Баальбек. Есть погибшие и раненые.

Как пишет РИА Новости, ЦАХАЛ наносил удары по городам Хермель и Баальбек несколько раз в течение дня. В том числе атакам подверглись жилые дома, из-за чего погибли и пострадали мирные жители.

Конфликт между Ливаном и Израилем набирает обороты: за прошлые сутки из-за атак погибли 492 жителя Ливана и еще 1645 человек оказались ранены. При этом ЦАХАЛ уже объявил о подготовке наземной операции в соседнем государстве.

Ранее «под горячую руку» попали двое граждан Канады - они погибли на юге Ливана в результате одного из авиаударов. Как считает посол РФ в республике Александр Рудаков, конфликт пока еще не достиг апогея, поэтому атаки будут продолжаться и число жертв будет только расти.