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За сутки из-за ударов Израиля по Ливану погибли 72 человека

Ранее самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудары по крупным городам Ливана, атакуя в том числе жилые дома, что привело к жертвам среди мирного населения.
Анастасия Бобылева 2024-09-26 01:07:08
© Фото: Ali Hashisho XinHua Globallookpress

В результате ударов Израиля за сутки в Ливане погибли 72 человека, также не менее 392 человек пострадали. Число жертв приводит издание Lebanon Debate.

Сообщается, что ранее самолеты ВВС Израиля атаковали крупные ливанские города: Тир, Хермель и Баальбек. Есть погибшие и раненые.

Как пишет РИА Новости, ЦАХАЛ наносил удары по городам Хермель и Баальбек несколько раз в течение дня. В том числе атакам подверглись жилые дома, из-за чего погибли и пострадали мирные жители.

Конфликт между Ливаном и Израилем набирает обороты: за прошлые сутки из-за атак погибли 492 жителя Ливана и еще 1645 человек оказались ранены. При этом ЦАХАЛ уже объявил о подготовке наземной операции в соседнем государстве.

Ранее «под горячую руку» попали двое граждан Канады - они погибли на юге Ливана в результате одного из авиаударов. Как считает посол РФ в республике Александр Рудаков, конфликт пока еще не достиг апогея, поэтому атаки будут продолжаться и число жертв будет только расти.

#в стране и мире #Израиль #ливан #авиаудары
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