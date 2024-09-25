Канадский МИД заявил о гибели двух граждан на юге Ливана

На юге Ливана из-за обострения конфликта арабской республики с Израилем погибли двое граждан Канады. Их смерть подтвердили в министерстве международных отношений Канады (Global Affairs Canada).

Это была пожилая семейная пара, гибель которой телеканалу CTV National News также подтвердил сын супругов Камаль Табаджа.

«Это разрушительно для семьи. Я не знаю, как вы хотите это назвать, это как темный сон», - сообщил он СМИ.

По его словам, родители пытались покинуть свой дом в южном Ливане, но застряли в пробке. В это время они подверглись авиаудару.

Несколько часов члены семьи пытались добраться до них, но в итоге сгоревшую машину супругов обнаружили в канаве. Их тела были сильно обожжены.

Немногим ранее ЦАХАЛ нанес удары по южному пригороду Бейрута, после чего от представителей шиитского движения «Хезболла» появилась информация о гибели высокопоставленного командира Ибрагима Кубейси.