Канадский МИД заявил о гибели двух граждан на юге Ливана

На юге Ливана из-за обострения конфликта арабской республики с Израилем погибли двое граждан Канады. Их смерть подтвердили в министерстве международных отношений Канады (Global Affairs Canada).
Это была пожилая семейная пара, гибель которой телеканалу CTV National News также подтвердил сын супругов Камаль Табаджа.
«Это разрушительно для семьи. Я не знаю, как вы хотите это назвать, это как темный сон», - сообщил он СМИ.
По его словам, родители пытались покинуть свой дом в южном Ливане, но застряли в пробке. В это время они подверглись авиаудару.
Несколько часов члены семьи пытались добраться до них, но в итоге сгоревшую машину супругов обнаружили в канаве. Их тела были сильно обожжены.
Немногим ранее ЦАХАЛ нанес удары по южному пригороду Бейрута, после чего от представителей шиитского движения «Хезболла» появилась информация о гибели высокопоставленного командира Ибрагима Кубейси.
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