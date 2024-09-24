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За сутки из-за ударов Израиля по Ливану погибли 492 человека

Жертвами израильских ударов по поселениям на юге и востоке Ливана за сутки стали 492 человека, еще 1645 ранены.
Марина Крижановская 2024-09-24 00:28:59
© Фото: Gil Cohen Magen XinHua Globallookpress

Авиаудары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ливанской территории привели к гибели по меньшей мере 492 человек. Кроме того, 1645 жителей получили ранения. Среди погибших 35 детей. Такие данные привел центр экстренных ситуаций министерства здравоохранения республики.

«В результате налетов погибли 492 человека, среди которых 35 детей и 58 женщин, пострадали 1645 человек», - уточнили ливанские власти.

Вечером 23 сентября стало известно, что ЦАХАЛ атаковал более чем 1 100 целей на юге и востоке Ливана, применив свыше 1 400 боеприпасов.

Кроме того, в этот же день руководство Израиля приняло решение начать упреждающую наступательную операцию «Стрелы севера» в отношении ливанской шиитской вооруженной группировки «Хезболла». По планам генштаба израильской армии, удары нацелены на боевую инфраструктуру, создававшуюся на протяжении последних двух десятилетий.

Двадцатого сентября сообщалось о гибели 20 командиров «Хезболлы» при ударах Израиля по Бейруту. При этом ливанское издание Lebanon Files пишет, что израильтяне выпустили шесть ракет по Хай-Мади в пригороде Бейрута, потому как «мишенью» там является Али Карки - командующий южным фронтом «Хезболлы». Также уточняется, что Карки является «военным чиновником №3» в «Хезболле» и «преемником Ибрагима Акила, убитого в прошлую пятницу».

До этого, 17 сентября, Ливан сотряснулся от массового взрыва пейджеров. Погибли по разным оценкам несколько десятков человек, порядка четырех тысяч получили различные травмы. Выяснилось, что устройства были заминированы агентами «Моссад» и подорваны дистанционно приблизительно в одно и тоже время.

#Израиль #Хезболла #ливан #ЦАХАЛ #авиаудары #погибли люди
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