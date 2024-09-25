Посол РФ: конфликт Израиля и Ливана не достиг своего апогея

Конфликт между Израилем и ливанским движением «Хезболла» еще не достиг своего апогея. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» посол Российской Федерации в Ливанской Республике Александр Рудаков.

По словам дипломата, говорить о последствиях для Ближнего Востока, которые появятся после конфликта этих двух сторон, преждевременно.

«Будут продолжаться взаимные атаки. Возможно, будет усиление ударов по столице Ливана. И при этом продолжают гибнуть ни в чем не повинные люди», - добавил Рудаков.

При этом он отметил, что пострадают обе стороны - и это неизбежно. А в случае вмешательства третьих сторон конфликт перерастет в региональную войну, не говоря уже о том, что ведение активных боевых действий может дестабилизировать регион.

Напомним, что в МИД РФ призвали Израиль и Ливан прекратить боевые действия, чтобы создать условия урегулирования конфликта дипломатическим путем.