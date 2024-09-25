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В ЦАХАЛ заявили о подготовке к наземной операции на юге Ливана

Начальник Генштаба ЦАХАЛ пообещал, что израильская армия даст сильный ответ на утренний запуск ракеты «Хезболлой» по Тель-Авиву.
Игнат Далакян 2024-09-25 20:03:34
© Фото: IMAGO Mamoun Wazwaz apa images Globallookpress

ЦАХАЛ готовится к наземной операции на юге Ливана. Об этом заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

«Мы готовимся к маневру. Это означает, что ваши военные ботинки... ступят на вражескую территорию, войдут в деревни, которые "Хезболла" переоборудовала в военные аванпосты», - цитирует РИА Новости Халеви, который выступил в расположении войск ЦАХАЛ, дислоцированных на севере.

Глава Генштаба ЦАХАЛ также пообещал, что израильская армия даст сильный ответ на утренний запуск ракеты движения «Хезболлах» по Тель-Авиву.

«Сегодня "Хезболла" расширила дальность своего огня, и позже сегодня они получат очень сильный ответ. Приготовьтесь», - заявил военачальник.

Ранее представители движения «Хезболла» подтвердили гибель своего высокопоставленного командира Ибрагима Кубейси. Отмечалось, что это произошло при ударе армии Израиля по южному пригороду Бейрута.

Напомним, 23 сентября ЦАХАЛ нанес удары по территории Ливана. Отмечалось, что израильская армия атаковала более 1 100 целей.

#в стране и мире #Ближний Восток #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #наземная операция
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