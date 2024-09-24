Двигатель подбитой российскими бойцами ракеты ATACMS доставили в Музей Войск противовоздушной обороны в подмосковной Балашихе. Директор музея Юрий Кнутов рассказал, что представленный образец - старой модификации. Такие, наряду с обновленными, поставляются ВСУ.

«На крыле имеется надпись, что данная ракета произведена в 1999 году. То есть мы можем считать эту ракету достаточно старой. По данным на крыле можно понять, что ракета имела кассетную боевую часть - она предназначена для ударов на поле боя, но, как правило, Украина применяет их для нанесения ударов по мирному населению», - рассказал Кнутов.

Ранее пиротехники МЧС России показали «Звезде» свалку сбитых западных ракет. Среди трофеев - ATACMS, Storm Shadow и SCALP-EG. На полигоне ракеты обезвреживаются и передаются для изучения специалистам. Часть трофеев в дальнейшем передают в музеи.

Напомним, что ранее США передавали ракеты ATACMS киевскому режиму. Их используют для нанесения ударов по целям в зоне СВО, а также по территории Крыма. При этом наведение ракет осуществляют американские специалисты, руководствуясь ограничениями, указанными Пентагоном. Как заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Пэт Райдер, в ближайшее время Киеву не стоит ждать крупных поставок ATACMS, а также ослабления рестрикций на применение уже поставленных ракет, несмотря на просьбы киевского режима.