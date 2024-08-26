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ВСУ за 921 день конфликта выпустили по ДНР более 193 тыс. боеприпасов

Вооруженные силы Украины за 921 день вооруженного конфликта подвергли обстрелам территорию ДНР 38 729 раз, выпустив по республике свыше 193 тысячи боеприпасов.
Дарина Криц 2024-08-26 23:34:14
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За два с половиной года - с 17 февраля 2022 года - украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 193 242 боеприпаса различного калибра.

Также за 921 день эскалации зафиксировано 38 729 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения произошло 37 807 обстрелов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, специалисты подсчитали, что за этот период ВСУ выпустили 43 ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У», 569 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу малого диаметра наземного базирования, две ракеты ATACMS, 49 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», а также 292 реактивных снаряда РСЗО БМ-27 «Ураган», 18 123 ракеты РСЗО калибра 122 миллиметров, 64 297 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе 2 865 с кассетной боевой частью.

Кроме этого, за 921 день вооруженного конфликта на территории ДНР от рук украинских националистов погибли 5 047 мирных жителей, в их числе 149 детей. Различной степени тяжести ранения получил 6 851человек, в том числе 457 детей, указали в СЦКК. Помимо этого, добавили в ведомстве, зарегистрировано 164 случая подрыва гражданских лиц, из них 10 детей, на минах ВФМ-1 «Лепесток». В результате подрыва и полученных ранений трое из пострадавших скончались.

#в стране и мире #ДНР #Гибель людей #отчет #сцкк #обстрелы всу
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