ВСУ за 921 день конфликта выпустили по ДНР более 193 тыс. боеприпасов

За два с половиной года - с 17 февраля 2022 года - украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 193 242 боеприпаса различного калибра.

Также за 921 день эскалации зафиксировано 38 729 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения произошло 37 807 обстрелов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

Кроме того, специалисты подсчитали, что за этот период ВСУ выпустили 43 ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У», 569 ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, бомбу малого диаметра наземного базирования, две ракеты ATACMS, 49 ракет РСЗО БМ-30 «Смерч», а также 292 реактивных снаряда РСЗО БМ-27 «Ураган», 18 123 ракеты РСЗО калибра 122 миллиметров, 64 297 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе 2 865 с кассетной боевой частью.

Кроме этого, за 921 день вооруженного конфликта на территории ДНР от рук украинских националистов погибли 5 047 мирных жителей, в их числе 149 детей. Различной степени тяжести ранения получил 6 851человек, в том числе 457 детей, указали в СЦКК. Помимо этого, добавили в ведомстве, зарегистрировано 164 случая подрыва гражданских лиц, из них 10 детей, на минах ВФМ-1 «Лепесток». В результате подрыва и полученных ранений трое из пострадавших скончались.