США получили от Украины список целей для ударов по России

Власти США получили список целей от Украины, которые ВСУ хотят атаковать. Об этом сообщает 360 со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

Он рассказал, что Киеву пришлось умолять Штаты об ударах дальнобойным оружием, включая ракеты ATACMS.

«Мы объяснили, какие нам нужны возможности для защиты граждан. Надеюсь, что нас услышали», - высказался он.

Во вторник Пентагон заявил, что политика по отношению к дальнобойному оружию остается прежней, Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие разрешения на его применение вглубь России.