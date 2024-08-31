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CNN: Киеву не стоит рассчитывать на новые поставки ракет ATACMS

Отмечается, что Вашингтон не планирует снимать ограничения на удары ВСУ по территории РФ.
Глеб Владовский 2024-08-31 22:05:28
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

В Вашингтоне дали понять, что Киеву не следует ожидать новых крупных партий ракет ATACMS. Такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

В качестве основных причин указывается длительный срок производства, а также их ограниченное количество на складах США. При этом отмечается, что многие из важных для Украины целей в России находятся вне зоны действия ATACMS.

В материале также отмечается, что в настоящее время не ожидается, что США ослабят ограничения на использование Украиной этих ракет. Кроме того, по словам чиновника, Украина уже использовала имеющиеся у нее ATACMS для нанесения ударов объектам в Крыму.

«Что касается дальних ударов, глубоких ударов по России, наша политика не изменилась», - цитирует слова Рейдера телеканал.

Ранее сообщалось, что Вашингтон отказался направлять на Украину персонал для обслуживания истребителей F-16.

#в стране и мире #Украина #сша #ATACMS #Поставки вооружений
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