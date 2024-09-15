Пиротехники МЧС показали свалку сбитых Storm Shadow и ATACMS

Пиротехники МЧС России оборудовали на своей базе импровизированную свалку, где хранятся останки сбитых ракет стран НАТО. На этом полигоне специалисты вскрывают сбитые ракеты и исследуют их. Кадры трофеев показала программы «Военная приемка» на «Звезде».

«На личном счету у меня восемь Storm Shadow и две фугасных ATACMS. Ну и суббоеприпасы тоже. Последнее время противник активно применяет переданные американские ракеты по нашей территории. Но благодаря работе ПВО большая их часть сбивается и попадает к нам в руки. Основная наша задача - обезвреживание сбитых и упавших ракет», - рассказал начальник отделения пиротехнических работ специализированного отряда МЧС России с позывным Блондин.

Иногда ракеты падают сами из-за технической неисправности. Из их извлекается и уничтожается боевая часть, а электроника передается для исследований. Оставшиеся фрагменты сохраняются для передачи в музеи.

Среди «экспонатов» есть также и фрагменты французской ракеты SCALP-EG. Блондин отметил, что они лишь незначительно отличается от британской Storm Shadow - изменения внесены в соответствии с требованиями французского Минобороны.

Все сбитые ракеты деактивируются вручную. Это сложная работа, так как саперам приходится работать с ранее невиданной ракетой. К тому же внутри ракеты могут находиться ловушки и элементы неизвлекаемости.

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