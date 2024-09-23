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Создатель дрона «Упырь» рассказал, чем изделие заинтересовало Путина

Как рассказал разработчик, Верховного главнокомандующего прежде всего интересовала история создания беспилотника и лишь потом его технические особенности.
Алексей Курильченко 2024-09-23 15:24:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Создатель FPV-дроны «Упырь» Владимир Ткачук в программе «Открытый эфир» рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 19 сентября. На встрече в Специальном техническом центре Санкт-Петербурга Ткачук представил российскому лидеру свою разработку и принял участие в заседании военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем.

«Удивило, что президенту интересна всегда личная история. Он подошел и спросил: "Как ты вообще до жизни такой дошел?". Поинтересовался, как мы начинали, что у нас было, какая концепция. И уже потом, в конце, спрашивал про технические характеристики. Интересовался системой безопасности, как у нас предохранители реализованы, система воздушного подрыва», - рассказал Ткачук.

Разработчик также рассказал, что вдохновителем создания «Упыря» стал военкор Владлен Татарский. Вместе с Владимиром он посещал авиакружкам и набирали специалистов по спортивным дронам, чтобы создать продукт военного назначения.

FPV-дрон «Упырь» применяется в зоне специальной военной операции с мая 2023 года. В 2024 году беспилотники стали поставляться в войска серийно.

Напомним, что Путин 19 сентября посетил ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ), где производят, в том числе, беспилотные летательные аппараты семейства «Орлан». После визита российский лидер провел заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которой поручил внедрять элементы искусственного интеллекта в беспилотные летательные аппараты и заявил о создании 48 центров серийного производства беспилотников в 2030 году.

Полное интервью с создателем FPV-дрона «Упырь» Владимиром Ткачуком смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

#беспилотники #открытый эфир #Владимир Путин #наш эксклюзив #FPV-дрон #упырь #владимир ткачук
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