Путин посетил предприятие по производству БПЛА и РЭБ в Петербурге

Президент России Владимир Путин в Петербурге посетил ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) - предприятие по производству беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

СТЦ основали в 2001 году. В нем есть собственная производственная база полного цикла, которая позволяет проводить и опытно-конструкторские работы, и изготовление изделий сериями, вводить их в эксплуатацию и обслуживать, а также ремонтировать их.

Именно тут производят знаменитые беспилотные летательные аппараты семейства «Орлан».

Также в СТЦ с 2021 года разрабатывают малые космические аппараты CubeSat. В рамках центра имеется свой центр управления полетами.

Несмотря на то что головной офис компании располагается в Петербурге, структурные подразделения имеются в 16 регионах России.

Ранее президент России заявил, что опыт СВО всесторонне изучают в НИИ и конструкторских бюро.