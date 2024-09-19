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Путин посетил предприятие по производству БПЛА и РЭБ в Петербурге

На мощностях ООО «Специальный технологический центр» производятся знаменитые беспилотники семейства «Орлан».
Тимур Шерзад 2024-09-19 15:06:22
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в Петербурге посетил ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) - предприятие по производству беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

СТЦ основали в 2001 году. В нем есть собственная производственная база полного цикла, которая позволяет проводить и опытно-конструкторские работы, и изготовление изделий сериями, вводить их в эксплуатацию и обслуживать, а также ремонтировать их.

Именно тут производят знаменитые беспилотные летательные аппараты семейства «Орлан». 

Также в СТЦ с 2021 года разрабатывают малые космические аппараты CubeSat. В рамках центра имеется свой центр управления полетами. 

Несмотря на то что головной офис компании располагается в Петербурге, структурные подразделения имеются в 16 регионах России.

Ранее президент России заявил, что опыт СВО всесторонне изучают в НИИ и конструкторских бюро.

#Санкт-Петербург #беспилотники #РЭБ #Владимир Путин #СТЦ
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