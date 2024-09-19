Путин: для выпуска БПЛА к 2030 году создадут 48 специальных центров

Президент России Владимир Путин заявил, что специальные центры станут базой для серийного производства беспилотников. До 2030 года в регионах РФ создадут 48 центров.

«До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок», - заявил Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных летательных аппаратов спецназначения.

Он уточнил, что на базе этих площадок будет вестись работа по проектированию, испытанию и серийному производству беспилотных летательных аппаратов.

Также президент поручил внедрять в беспилотники элементы искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Путин посетил предприятие по производству БПЛА и РЭБ в Санкт-Петербурге.