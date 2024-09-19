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Путин поручил внедрять элементы искусственного интеллекта в БПЛА

Владимир Путин сделал это в ходе заседания Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиасистем.
Елизавета Кондрикова 2024-09-19 16:18:13
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин поручил внедрять элементы искусственного интеллекта в беспилотные летательные аппараты. Соответствующее заявление российского лидера прозвучало в ходе заседания Военно-промышленной комиссии в Санкт-Петербурге.

«Мы посмотрели с коллегами разрабатываемые и выпускаемые отечественной промышленностью современные беспилотные авиасистемы с целевыми нагрузками и специальными программами обеспечения, включая технологии искусственного интеллекта», - сказал Путин.

Президент добавил, что благодаря новым инженерным решениям и передовым технологиям Российская армия получает преимущество на поле боя. Также глава государства анонсировал создание 48 специальных центров для серийного производства дронов.

Отдельно он отметил планы по увеличению выпуска беспилотников в этом году в 10 раз по сравнению с предыдущим. Всего в 2023 году российские войска получили около 140 тысяч БПЛА различных типов, сообщил президент.

Напомним, встреча проходит сегодня, 19 сентября, в День оружейника. В своем вступительном слове Владимир Путин также сказал поздравительные слова работникам отечественной оборонки и поблагодарил их за добросовестную работу.

#Санкт-Петербург #ВС РФ #бпла #Владимир Путин #искусственный интеллект
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