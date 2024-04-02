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Жители Донецка возложили цветы к портрету военкора Владлена Татарского

Журналист погиб ровно год назад, 2 апреля 2023 года, при теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге.
Анна Назайкина 2024-04-02 15:16:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Донецка почтили память военкора Владлена Татарского в годовщину его гибели, сообщает корреспондент «Звезды» из столицы ДНР.

Неравнодушные граждане возложили цветы к стеле «Россия» около площади Ленина в центре города. Портрет журналиста усеяли красными гвоздиками.

Напомним, Татарский погиб ровно год назад, 2 апреля 2023 года. Трагедия произошла на его творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Петербурге. В заведении детонировала взрывчатка, которая предварительно была помещена в бюст, преподнесенный ему в качестве подарка.

Корреспондент погиб на месте от множественных ранений. Еще более 50 человек, находившихся там, получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии выяснилось, что статуэтку Татарскому подарила 26-летняя Дарья Трепова*.

В суде девушка утверждала, что не знала о бомбе и думала, что в бюсте находится прослушивающее устройство. Трепову* приговорили к 27 годам заключения в колонии.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Донецк #годовщина #ДНР #цветы #Трагедия #наш эксклюзив #военкор #Владлен Татарский
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