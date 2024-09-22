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Еще 15 ракет запущено из Ливана в направлении восточной Хайфы

Армия обороны Израиля дважды сообщала о срабатывании сирен.
Владимир Рубанов 2024-09-22 06:48:14
© Фото: Taher Abu Hamdan XinHua, Global Look Press

Вторая ракетная атака Израиля со стороны Ливана произошла утром 22 сентября, сообщает телеканал Al Arabiya. Выпущено по меньшей мере 15 ракет.

Целью обстрела стали города на севере страны, уточняет Al Jazeera. Армия обороны Израиля несколько раз за утро сообщала о срабатывании сирен, предупреждающих о воздушной опасности на границе с Ливаном.

Ранее «Хезболла» сообщила о ракетном ударе по авиабазе Рамат-Давид ВВС Израиля. Со стороны Ливана было запущено более сотни ракет.

Это первый случай, когда «Хезболла» атаковала этот район, и самая дальняя точка нанесения удара с момента эскалации конфликта с Израилем в октябре 2023 года.

Интенсивный обмен ударами между сторонами начался после массовых взрывов электронных устройств в Ливане, что привело к многочисленным жертвам и большому количеству пострадавших.

Накануне Госдеп призвал граждан США срочно покинуть приграничные регионы Ливана и Израиля.

#пво #Израиль #Хезболла #ливан #ракетный удар #взрывы #Хайфа
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