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Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Ливан

Власти США признали, что не смогут оказать помощь всем своим гражданам в случае резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке.
Ян Брацкий 2024-09-22 01:42:10
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

Госдеп призвал граждан США срочно покинуть приграничные регионы Ливана и Израиля на фоне резкого обострения их отношений. Вашингтон также не рекомендует американцам посещать Ливан с туристическими целями из-за вооруженного противостояния Израиля и «Хезболлы».

«Если вы решили остаться в Ливане, будьте готовы укрыться, если ситуация ухудшится. Посольство США настоятельно рекомендует немедленно покинуть эти районы, так как может оказаться не в состоянии оказать помощь», - говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Госдеп обратил внимание сограждан на возможность воспользоваться международными рейсами, пока они еще доступны.

Обстановка на границе Израиля и Ливана резко обострилась на этой неделе. В минувшие вторник и среду в Бейруте произошла массовая детонация пейджеров «Хезболлы». И хотя Израиль официально не признал своей причастности, СМИ и политологи уверены, что за кибератакой стоит «Моссад», агенты которой заминировали мобильные устройства.

В истории противостояния Израиля и «Хезболлы» такие прецеденты уже происходили неоднократно.

Вслед за этим последовали серии ракетных ударов по военной инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана. Только за минувшие сутки ВВС Израиля атаковали около 290 целей шиитской организации. Поражены ракетные установки, склады с боеприпасами.

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #Госдеп США #ливан
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