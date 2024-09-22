«Хезболла» сообщила об ударе по базе ВВС Израиля Рамат- Давид

Бойцы шиитского движения «Хезболла» нанесли ракетный удар по крупнейшей в Израиле авиабазе Рамат-Давид. Это стало ответом на обстрел ЦАХАЛ южных регионов Ливана, повлекших гибель мирного населения.

«Исламское сопротивление нанесло удар по авиабазе Рамат-Давид десятками ракет "Фади-1" и "Фади-2"», - говорится в сообщении в Telegram-канале движения.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об обстреле севера страны. В общей сложности с сопредельной территории было запущено около десятка снарядов. Часть из них удалось перехватить силам ПВО.

Сегодняшняя эскалация стала следствием ряда инцидентов на минувшей неделе. Сначала в Бейруте произошла массовая детонация заминированных пейджеров, которые «Хезболла» использовала для координации действий своих бойцов.

За этим последовала серия ракетных атак ВВС Израиля, целью которых стали склады с вооружением и пусковые установки исламского сопротивления в приграничных районах.