Число жертв новых взрывов в Ливане увеличилось до 25

Число погибших в результате новой волны взрывов устройств связи в Ливане достигло 25, еще 608 человек пострадали. Об этом сообщает глава ливанского Минздрава Фирас Абъяд.

Речь идет о второй волне взрывов, которая прошлась по стране накануне, 18 сентября. В ночь на 19 сентября число жертв равнялось 20. По данным ведомства, многие пострадавшие получили тяжелые ранения.

Напомним, в среду в разных частях столицы Ливана Бейрут детонировали рации. Происшествие случилось на похоронах членов военизированного движения «Хезболла», которые погибли в результате массовой детонации пейджеров 17 сентября.

По данным газеты New York Times, Израиль изготовил взорвавшиеся устройства в своей подставной компании, а не вмешивался в закупленные «Хезболлой» непосредственно в день трагедии.