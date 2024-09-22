Ливан выпустил по территории Израиля около 100 ракет. Как сообщает Al Jazeera, сигналы воздушной тревоги звучат на севере страны. Также сообщается, что после ракетного удара начался пожар в районе базы израильских ВВС Рамат-Давид.

По информации Chanel 14, «Хезболла» значительно увеличила дальность запускаемых ракет, в том числе и крупнокалиберных.

Израиль и Ливан возобновили обмен ударами после инцидента, который произошел в Бейруте на минувшей неделе. Сотни заминированных пейджеров «Хезболлы» были дистанционно подорваны, что привело к многочисленным жертвам и большому количеству пострадавших. ЦАХАЛ также начала наносить удары по военной инфраструктуре исламского сопротивления.

Только за минувшие сутки были поражены 290 целей. Среди них ракетные установки, склады с боеприпасами и прочие объекты военной инфраструктуры.

На фоне резкого обострения ситуации Госдеп обратился к гражданам США с настоятельной просьбой покинуть неспокойный регион.