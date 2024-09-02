Президент России Владимир Путин встретился с жителями Кызыла, куда прибыл этой ночью с рабочим визитом.

Люди окружили главу государства в попытке пожать ему руку или сделать совместную фотографию, в чем президент не стал отказывать. На прощание российский лидер пожелал кызылчанам всего доброго.

Следующим этапом рабочей поездки Владимира Путина станет посещение Кызылского президентского кадетского училища и самого большого в России буддийского монастыря под названием «Тубтен Шедруб Линг».

Напомним, утром президент провел открытый урок в кызылской средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества. В ходе беседы со школьниками он поздравил ребят и их родителей с началом учебного года, а также среди прочего затронул тему спецоперации и мирного урегулирования на Украине.