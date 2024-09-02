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Путин встретился с жителями Кызыла

Ранее президент прибыл в столицу Республики Тыва с рабочей поездкой, до этого он был в регионе 10 лет назад.
Елизавета Кондрикова 2024-09-02 14:20:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин встретился с жителями Кызыла, куда прибыл этой ночью с рабочим визитом. 

Люди окружили главу государства в попытке пожать ему руку или сделать совместную фотографию, в чем президент не стал отказывать. На прощание российский лидер пожелал кызылчанам всего доброго. 

Следующим этапом рабочей поездки Владимира Путина станет посещение Кызылского президентского кадетского училища и самого большого в России буддийского монастыря под названием «Тубтен Шедруб Линг».

Напомним, утром президент провел открытый урок в кызылской средней общеобразовательной школе №20 имени Героев Отечества. В ходе беседы со школьниками он поздравил ребят и их родителей с началом учебного года, а также среди прочего затронул тему спецоперации и мирного урегулирования на Украине.

#в стране и мире #Владимир Путин #кызыл #встреча #местные жители
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