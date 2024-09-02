Путин прибыл в Кызыл

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу Республики Тыва Кызыл. Российский лидер впервые за 10 лет посещает регион. Сообщается, что Путин встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по развитию региона.

Также глава государства в Кызыле посетит среднюю школу №20 имени Героев Отечества и Кызыльское президентское кадетское училище. Президент поучаствует в открытом уроке «Разговор о важном» в первый учебный день у школьников, сообщает ТАСС.

В августе глава РФ побывал в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и в Чечне. В КБР Путин был в последний раз в ноябре 2019 года.