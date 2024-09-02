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Путин отметил темпы наступления ВС РФ в Донбассе

Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами.
Андрей Аркадьев 2024-09-02 11:07:50
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Разговоров о важном» со школьниками в Туве положительно оценил темпы продвижения российской армии в Донбассе. Глава российского государства констатировал, что ВС РФ берут под свой контроль не сотни метров, как раньше, а квадратные километры.

«Таких темпов наступления на Донбассе у нас давно не было. Российские вооруженные силы ставят под контроль уже территории не по 200-300 метров, а квадратными километрами», - сказал он.

По мнению президента, провокация, которую устроила украинская сторона в Курской области, обречена на провал. Как утверждает Путин, противник в ходе вторжения в граничащий с Украиной регион, пытался сорвать наступление российских военных в Донбассе, но сделать этого не смог.

Путин добавил, что Киев не готов к прекращению боевых действий, поскольку если это произойдет, придется проводить выборы в стране, напомнил президент. Из-за неспособности одержать победу на выборах противник и учинил серию провокаций, заявил президент.

#армия #ВС РФ #Путин #Донбасс #СВО
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