Путин объяснил заинтересованность Киева в продолжении боевых действий

Киевский режим не готов к прекращению боевых действий на Украине. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе общения со школьниками в Кызыле в рамках урока «Разговор о важном». Если это произойдет, придется проводить выборы в стране, напомнил президент.

«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного», - сказал президент.

Именно поэтому власти Украины учинили серию провокаций, в том числе, нападение на Курскую область, сказал Путин. До этого враг совершал регулярные нападения на Белгород, уточнил президент.

Ранее глава государства указал на необходимость разобраться с «украинскими бандитами» в Курской области, которые намерены дестабилизировать ситуацию в приграничье. По словам главы государства, остановить наступление наших войск в Донбассе киевский режим не смог.

Напомним, Путин находится с рабочей поездкой в Республике Тыва. Там у него запланирован ряд встреч, в том числе, с главой республики, а также совещание по вопросам развития региона.