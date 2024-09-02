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Путин объяснил заинтересованность Киева в продолжении боевых действий

По мнению Владимира Путина, киевский режим заинтересован в продолжении боевых действий, так как не способен одержать победу на выборах.
Ян Брацкий 2024-09-02 11:10:58
© Фото: Kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Киевский режим не готов к прекращению боевых действий на Украине. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе общения со школьниками в Кызыле в рамках урока «Разговор о важном». Если это произойдет, придется проводить выборы в стране, напомнил президент.

«Если прекратятся боевые действия, украинским властям придется отменять военное положение, а после отмены военного положения нужно сразу проводить президентские выборы. Действующие власти явно к этому не готовы, шансов быть переизбранными у них немного», - сказал президент.

Именно поэтому власти Украины учинили серию провокаций, в том числе, нападение на Курскую область, сказал Путин. До этого враг совершал регулярные нападения на Белгород, уточнил президент.

Ранее глава государства указал на необходимость разобраться с «украинскими бандитами» в Курской области, которые намерены дестабилизировать ситуацию в приграничье. По словам главы государства, остановить наступление наших войск в Донбассе киевский режим не смог.

Напомним, Путин находится с рабочей поездкой в Республике Тыва. Там у него запланирован ряд встреч, в том числе, с главой республики, а также совещание по вопросам развития региона.

#в стране и мире #Путин #Украина #Выборы #разговор о важном
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