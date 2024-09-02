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Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в Кызыле

В ходе беседы со школьниками президент пообещал, что ВС РФ сделают все возможное, чтобы жизнь ребят из приграничных районов вошла в привычное русло.
Елизавета Кондрикова 2024-09-02 10:14:28
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в школе Кызыла Республики Тыва. Глава государства посетил среднюю общеобразовательную школу №20 имени Героев Отечества и поздравил детей с Первым сентября.

«Поздравляю всех школьников, студентов, преподавателей, родителей России с началом нового учебного года. Это всегда большое событие... Ведь это особая сфера деятельности - преподавать. Что такое преподавать, воспитывать? Это значит посвящать значительную часть своей жизни другим людям», - сказал российский лидер.

В ходе беседы со школьниками президент пообещал, что российские бойцы сделают все возможное, чтобы жизнь ребят из приграничных районов вошла в привычное русло. По его словам, около 10 тысяч тувинцев стали участниками спецоперации, что свидетельствует о продолжении традиций предков.

Владимир Путин прибыл сегодня с рабочей поездкой в столицу Республики Тыва. Сообщалось, что президент также встретится с главой республики Владиславом Ховалыгом и проведет совещание по развитию региона.

#в стране и мире #республика тыва #Владимир Путин #кызыл #президент россии #открытый урок
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