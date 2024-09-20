Сенатор: спецслужбы не содействуют расследованию покушения на Трампа

Секретная служба США и Министерство внутренней безопасности не оказывают содействия профильному комитету американского сената при расследовании первого покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, произошедшего в июле этого года. Об этом в интервью Fox News заявил сенатор Рон Джонсон.

Политик отметил, что комитету не удалось получить результаты токсикологической и баллистической экспертиз, отчет о вскрытии, а также допросить снайпера, который ликвидировал нападавшего. По его словам, предоставленные спецслужбами документы основательно вымараны, чего он никогда не видел.

Напомним, первое покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля этого года во время его агитационного выступления в Батлере, штат Пенсильвания. В республиканца выстрелил 20-летний житель штата, его ликвидировали на месте. В августе появилась информация о том, что нападавший за год 43 раза был в тире, он не пропускал занятия стрельбой даже по праздникам.

На прошлой неделе 15 сентября произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты. Инцидент случился во Флориде, недалеко от гольф-клуба, где находился политик. Агент Секретной службы заметил в кустах человека с автоматом, разоружил и задержал его.

Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. По данным СМИ, в разное время в отношении его были заведены больше сотни уголовных дел. В кустах, где прятался стрелок, был найден автомат с оптическим прицелом и камера GoPro.