ABC: подозреваемый в покушении на Трампа за год 43 раза был в тире

Подозреваемый в совершении покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа приходил тренироваться в тир в течение года перед происшествием, сообщает телеканал ABC со ссылкой на данные, полученные сенатором Чаком Грассли.

«Подозреваемый в покушении на бывшего президента Дональда Трампа посещал тир в течение года, предшествовавшего нападению, в том числе по праздникам», - говорится в сообщении.

В общей сложности подозреваемый был в тире 43 раза, в основном - 80% времени - он занимался стрельбой из винтовки. В том числе его видели там на Рождество, Хеллоуин и День святого Валентина. При этом последний раз он был в стрелковом клубе 12 июля - за день до покушения на Трампа, говорится в публикации.

Напомним, нападение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Против экс-президента открыли огонь, пуля попала в верхнюю часть его уха, Трамп не пострадал.

Стрелок был ликвидирован в тот же день, им оказался 20-летний житель штата Томас Мэттью Крукс.