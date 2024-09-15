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Трамп после инцидента со стрельбой заявил, что никогда не сдастся

Поддерживающая Дональда Трампа конгрессвумен Марджори Тейлор Грин выступила с заявлением о покушении и попытке убийства лидера республиканцев.
Ян Брацкий 2024-09-15 23:51:52
© Фото: HOCH ZWEI Globallookpress

Бывший президент США и кандидат на выборы от республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что рядом с ним была стрельба. Политик поспешил успокоить своих сторонников и пообещал не сдаваться.

«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», - приводит заявление Трампа телеканал CNN.

Ранее представитель Секретной службы Энтони Гульельми сообщил о начале расследования инцидента со стрельбой, которая произошла неподалеку от места, где находился Дональд Трамп.

Позже выяснилось, что стрелял агент Секретной службы. Он открыл огонь по вооруженному мужчине, которого позже удалось задержать. О случившемся проинформировали действующего президента США Джо Байдена.

#сша #Дональд Трамп #покушение #Вашингтон #Секретная служба
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