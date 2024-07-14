AP: стрельба на митинге Трампа расследуется как покушение

Стрельбу на встрече экс-президента США Дональда Трампа со сторонниками, в результате которой кандидат в лидеры США получил ранение, квалифицировали как покушение на его убийство. Об этом сообщают Associated Press и ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

«Стрельба на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании расследуется как покушение на бывшего президента», – информирует АР.

Уточняется, что нападение произошло за несколько дней до официального объявления Трампа кандидатом от Республиканской партии на съезде его партии и за четыре месяца до президентских выборов. Покушение на кандидата в президенты стало первой попыткой убийства с 1981 года, когда был застрелен Рональд Рейган.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США. Он находился возле места проведения митинга на крыше здания. Предварительно, стрелок является активистом и членом движения «Антифа», его зовут Марк Вайолетс. Перед стрельбой он выложил на YouTube видео, в котором утверждал, что «Правосудие грядет».

Также известно об одном погибшем и тяжело раненом участнике мероприятия. Трамп пострадал от огнестрельного ранения - у него повреждено ухо, но находится в безопасности, проходит обследование в медицинском учреждении и, с его слов, чувствует себя хорошо.