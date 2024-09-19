NYT: Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров

Израиль не вмешивался во взорвавшиеся устройства «Хезболлы», пишет The New York Times со ссылкой на представителей обороны и разведки. Он изготовил их в своей подставной компании.

Когда несколько лет назад Израиль уничтожил несколько старших командиров «Хезболлы» с помощью целенаправленных убийств, их руководитель Хасан Насралла пришел к выводу, что Тель-Авив использовал сети сотовой связи, чтобы определить их местонахождение.

В одном из телевизионных обращений Насралла заявил, что «телефон в ваших руках, в руках вашей жены и в руках ваших детей - это агент». По оценкам американской разведки, он годами настаивал на том, чтобы «Хезболла» покупала пейджеры, которые имеют ограниченные возможности, но не выдают местонахождение пользователя и другую компрометирующую информацию.

Еще до того, как Насралла приказал расширить использование пейджеров, Израиль приступил к реализации плана по созданию подставной компании, которая выдавала бы себя за международного производителя пейджеров.

Судя по всему, BAC Consulting была венгерской фирмой, у которой имелся контракт на производство устройств с тайваньской Gold Apollo. На самом деле она была частью израильской комбинации, сообщили источники газеты. Они сказали, что были созданы по крайней мере еще две подставные компании, чтобы скрыть настоящие личности людей, создававших пейджеры. Это были офицеры израильской разведки.

Компания BAC бралась за заказы для обычных клиентов, для которых там производили обычные пейджеры. Поставляемые «Хезболле» устройства делали отдельно. Они содержали батареи, начиненные взрывчатым веществом PETN (пентаэритриттетранитрат).

Пейджеры начали поставлять в Ливан летом 2022 года в небольших количествах. Этим летом поставки увеличились. В страну прибыли тысячи устройств и были распределены среди офицеров «Хезболлы» и их сторонников.

Во вторник был отдан приказ активировать пейджеры. По словам источников издания, чтобы осуществить взрывы, Израиль включил пейджеры и отправил им сообщение на арабском языке, которое, как казалось пользователям, исходило от высшего руководства «Хезболлы».

В Ливане во вторник и среду произошло две волны взрывов мобильных устройств. По последним данным Минздрава страны, в среду пострадали 450 человек, погибли 20. При детонации пейджеров во вторник получили ранения более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.