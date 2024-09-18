По меньшей мере 100 человек пострадали при новых взрывах в Ливане. В разных районах страны произошла новая волна взрывов устройств. В частности, один взрыв прогремел в пригороде на юге столицы Ливана Бейрута.

Предварительно, взорвались рации во время похорон боевиков «Хезболлы», которые погибли вчера при детонации пейджеров. Причины пока неизвестны, пишет Al Hadath. Устройства были закуплены пять месяцев назад вместе с пейджерами.

По данным телеканала, под угрозой находится весь спектр электроники - детонируют гаджеты в автомобилях, мотоциклах и руках людей, а также смартфоны.

Напомним, накануне 12 человек погибли, около 4 000 человек получили ранения в результате массовой детонации пейджеров в Ливане. Они принадлежали сторонникам ливанского военизированного движения «Хезболла».

Движение возложило ответственность на Израиль и пообещало «справедливое возмездие». По словам политолога Якова Кедми, ранее израильская разведка уже применяла подобные методы атаки.