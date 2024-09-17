«Хезболла» пригрозила Израилю возмездием за кибератаку в Ливане

Военизированное ливанское движение «Хезболла» возложило ответственность за сегодняшнюю кибератаку в столице Ливана Бейруте на Израиль, подтвердив гибель мирных жителей.

«Изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию», - говорится в заявлении пресс-службы движения.

Представители «Хезболлы» пообещали «справедливое возмездие» в ответ на случившееся.

Напомним, вечером 17 сентября на юге Бейрута произошла массовая детонация пейджеров, жертвами которой по меньшей мере стали восемь человек, еще около трех тысяч получили ранения разной степени тяжести.

В парламенте Ирана назвали действия Израиля выходом на новый уровень и охарактеризовали их как террористическую точечную атаку против людей «Хезболлы» и посла Ирана отдельно.