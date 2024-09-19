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Количество жертв взрывов в Ливане достигло 20 человек

Сотни человек получили ранения различной степени тяжести, многие из них частично или полностью потеряли зрение.
Ян Брацкий 2024-09-19 00:26:49
© Фото: Marwan Naamani dpa Global Look Press

В Ливане растет число жертв массовой детонации пейджеров и других устройств. В Минздраве страны сообщили уже о 20 погибших, еще 450 человек получили тяжелые ранения.

Накануне в Бейруте начали взрываться рации, которые закупили около пяти месяцев назад вместе с пейджерами. Инцидент произошел во время похорон членов движения «Хезболла», погибших ранее.

Теперь в зоне риска любые электронные гаджеты - они детонируют в автомобиля, в жилых домах, в руках людей.

Как стало известно ранее, за операцией по дистанционному подрыву пейджеров и радиостанций стоит израильская разведка «Моссад». Ее агентам удалось заминировать крупную партию электроники, закупленную для «Хезболлы». Представители исламского сопротивления пообещали Тель-Авиву ответ.

#МОССАД #Израиль #ливан #взрывы #Пейджеры
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