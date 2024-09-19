Количество жертв взрывов в Ливане достигло 20 человек

В Ливане растет число жертв массовой детонации пейджеров и других устройств. В Минздраве страны сообщили уже о 20 погибших, еще 450 человек получили тяжелые ранения.

Накануне в Бейруте начали взрываться рации, которые закупили около пяти месяцев назад вместе с пейджерами. Инцидент произошел во время похорон членов движения «Хезболла», погибших ранее.

Теперь в зоне риска любые электронные гаджеты - они детонируют в автомобиля, в жилых домах, в руках людей.

Как стало известно ранее, за операцией по дистанционному подрыву пейджеров и радиостанций стоит израильская разведка «Моссад». Ее агентам удалось заминировать крупную партию электроники, закупленную для «Хезболлы». Представители исламского сопротивления пообещали Тель-Авиву ответ.