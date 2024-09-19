В Ливане запретили брать в самолеты пейджеры и рации

Главное управление гражданской авиации Ливана запретило проносить на борт самолета пейджеры и рации, сообщает Al Jazeera. Распоряжение касается пассажиров, вылетающих из международного аэропорта в Бейруте.

Запрет распространяется на багаж и ручную кладь. Обнаруженные устройства будет конфисковывать служба безопасности аэропорта.

Новое правило вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

В результате скоординированных атак в среду по всему Ливану взорвались тысячи устройств связи. Погибли не меньше 20 человек и более 450 получили ранения. Это произошло на следующий день после того, как в результате одновременных взрывов пейджеров погибли 12 человек и тысячи получили ранения.

«Хезболла» пригрозила Израилю возмездием за атаку в Ливане. Министерство обороны Израиля объявило о начале «новой фазы» войны, заявив, что силы и ресурсы будут перенаправлены из Газы на север, к границе с Ливаном.

В четверг «Хезболла» заявила об ударе по скоплению израильских войск.