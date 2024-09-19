«Хезболла» заявила об ударе по скоплению израильских войск

Сегодня утром военизированная ливанская шиитская группировка «Хезболла» нанесла удар по скоплению израильских военных в районе Аль-Мардж. Об этом сообщили представители движения. По их словам, среди бойцов ЦАХАЛ есть убитые и раненые.

В «Хезболле» подчеркнули, что израильские военные были атакованы «в поддержку стойкого палестинского народа в секторе Газа, его доблестного и благородного сопротивления» в 07.45.

Ранее появилась информация об ответных ударах группировки по четырем позициям ЦАХАЛ в приграничных территориях. Якобы ракетами был поражен артиллерийский расчет в Неве-Зиве.

Сообщается, что для нанесения ответных ударов «Хезболла» использовала реактивную и ствольную артиллерию.