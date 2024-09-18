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Минобороны Израиля объявило о перемещении сил и ресурсов на север

По словам главы ведомства Йоава Галланта, Израиль должен адаптироваться к новой фазе конфликта.
Елизавета Кондрикова 2024-09-18 20:01:18
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль находится на пороге новой фазы войны на Ближнем Востоке, а «центр тяжести» перемещается на северный фронт - на границу с Ливаном, заявил израильский министр обороны Йоав Галлант. Его слова приводит The Times of Israel.

«Центр тяжести перемещается на север. Мы перенаправляем силы, ресурсы и энергию на север... Я считаю, что мы находимся на пороге новой фазы этой войны, и нам нужно адаптироваться», - сказал Галлант в своем обращении к израильским военнослужащим.

Он добавил, что Тель-Авив не забыл о заложниках, все еще удерживаемых представителями палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, а намерен одновременно работать и на севере, и на юге.

Напомним, накануне в Ливане произошла масштабная кибератака, жертвами которой стали 12 человек, среди них мирные жители и бойцы ливанского военизированного движения «Хезболла». В Бейруте возложили ответственность на Израиль и пообещали ответить.

Сегодня взрывы повторились, пострадали еще по меньшей мере 100 человек. Они раздались во время похорон боевиков «Хеболлы».

#война #Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #Йоав Галлант
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