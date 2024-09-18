Штаб Трампа давно просил Секретную службу усилить его охрану

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал Fox News, что его служба безопасности давно просила увеличить численность личного состава охраны. Республиканец заявил, что его штаб обращался к Секретной службе еще до первого покушения на его жизнь, которое произошло в июле во время митинга в Пенсильвании.

Трамп назвал недостаточное число сотрудников слабым местом в усилиях по обеспечению его безопасности.

«Мы давно просили больше людей, больше мужчин и женщин, но больше людей. И потому что, вы знаете, у нас есть митинги 50-60 тысяч человек. В Нью-Джерси у нас было 107 тысяч человек. И мы давно просили больше людей», - сказал он.

Исполняющий обязанности директора Секретной службы США Рональд Роу сообщил ранее, что после покушения два месяца назад они приняли меры для «усиленной защиты» кандидата от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Ранее Секретная служба США признала, что отклоняла запросы на усиление охраны Дональда Трампа своими ресурсами в течение двух лет перед июльским покушением.

Подозреваемому во втором покушении Райану Уэсли Рауту предъявили обвинения в хранении огнестрельного оружия осужденным преступником и наличии огнестрельного оружия со стертым серийным номером. Это американец 58 лет, который выступал в поддержку ВСУ и бывал в Киеве после начала спецоперации.

В воскресенье, 15 сентября, агент Секретной службы заметил винтовку, торчащую из кустов возле поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич во Флориде, и открыл огонь. Раут сбежал, но через некоторое время его задержали.