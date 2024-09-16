CNN: в ВСУ признали контакты с подозреваемым в покушении на Трампа

Подозреваемый в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райан Уэсли Раут несколько раз связывался с представителями украинских войск. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя командования сухопутными силами ВСУ.

«Он предлагал нам большое количество рекрутов из разных стран, но нам было очевидно, что его предложения нереалистичны. Мы даже не ответили, отвечать было не на что», - рассказал он.

Офицер также назвал предложения Раута «бредовыми идеями», сам же он никогда не служил в «Иностранном легионе» Украины. По данным телеканала, задержанный агитировал людей помогать Украине через гуманитарные организации и вступать в ряды ВСУ.

Напомним, сегодня Рауту предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. Не исключено, что в ближайшее время в его отношении вынесут дополнительные обвинения.

Покушение на Трампа произошло накануне. Известно, что задержанный стрелок, Райан Уэсли Раут, ранее был фигурантом сотни уголовных дел.