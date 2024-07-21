В Секретной службе США признали, что игнорировали просьбы усилить охрану Трампа

В Секретной службе США признались, что отказывались от просьб по усилению охраны кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителя ведомства Энтони Гульельми.

Как отмечает спикер, подобные запросы не связаны конкретно с мероприятием в Пенсильвании, во время которого Трамп получил ранение в результате стрельбы. При этом отмечается, что в случае нехватки людей, на его защиту направлялись сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, Гульельми подчеркивал, что даже если и были такие случаи, всегда производилась корректировка планов безопасности.

Напомним, что 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Американским спецслужбам удалось успешно ликвидировать стрелка.