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В Секретной службе США признали, что игнорировали просьбы усилить охрану Трампа

Отмечается, что это касалось не только мероприятия в Пенсильвании, где было совершено покушение на экс-президента США.
Глеб Владовский 2024-07-21 07:22:34
© Фото: Xin Hua XinHua Globallookpress

В Секретной службе США признались, что отказывались от просьб по усилению охраны кандидата в президенты страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на представителя ведомства Энтони Гульельми.

Как отмечает спикер, подобные запросы не связаны конкретно с мероприятием в Пенсильвании, во время которого Трамп получил ранение в результате стрельбы. При этом отмечается, что в случае нехватки людей, на его защиту направлялись сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, Гульельми подчеркивал, что даже если и были такие случаи, всегда производилась корректировка планов безопасности.

Напомним, что 13 июля 20-летний Томас Мэттью Крукс выстрелил в Трампа во время его выступления в Пенсильвании. Американским спецслужбам удалось успешно ликвидировать стрелка.

#сша #Дональд Трамп #покушение #охрана #президентские выборы в сша #Секретная служба США
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