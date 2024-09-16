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Подозреваемому в покушении на Трампа предъявили обвинения

Не исключено, что в ближайшее время Райану Уэсли Рауту предъявят дополнительные обвинения.
Сергей Лебедев 2024-09-16 18:57:49
© Фото: SMG Keystone Press Agency Global Look Press

Райану Уэсли Рауту, который подозревается в совершении второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с огнестрельным оружием. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, Райана Уэсли Раута обвиняют в хранении огнестрельного оружия со стертым серийным номером, а также в хранении огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления.

«Райану Уэсли Рауту могут предъявить дополнительные обвинения», - добавили в CNN.

Напомним, ранее стало известно, что подозреваемый в покушении на Дональда Трампа был фигурантом сотни уголовных дел. Журналисты обнаружили обвинительные приговоры за хранение автоматического оружия, побег с места ДТП, а также сопротивление офицеру и вождение с приостановленными правами.

#оружие #сша #Дональд Трамп #покушение #Уголовное дело #Райан Уэсли Раут
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