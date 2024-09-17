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Секретная служба США не проверила гольф-клуб перед приездом Трампа

Подозреваемый в покушении просидел в кустах неподалеку около 12 часов. Потом по нему открыл огонь агент, который шел по полю впереди Трампа.
Владимир Рубанов 2024-09-17 13:36:51
© Фото: Martin County Sheriffâ€™s Office Keystone Press Agency, Global Look Press

Секретная служба США не проводила обыск по периметру гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, перед второй попыткой покушения на бывшего президента Дональда Трампа. Это признал исполняющий обязанности директора Секретной службы Рональд Л. Роу-младший, пишет Daily Mail.

Роу заявил, что кандидат в президенты от Республиканской партии «вообще не должен был туда ехать». По его словам, выход Трампа на поле не значился в официальном расписании.

И.о. шефа Секретной службы похвалил своих агентов за то, что они открыли огонь по подозреваемому, когда заметили ствол оружия, торчащий из кустов. Однако ФБР сообщило, что вооруженный человек провел около 12 часов возле поля для гольфа, прежде чем нацелил винтовку в сторону Трампа. На это указывают данные с его мобильного телефона.

По словам Роу, выход Трампа на поле был неофициальным мероприятием, поэтому в службе «разработали план безопасности, и этот план сработал». Агент, который стрелял в предполагаемого преступника Райана Уэсли Раута, шел по полю впереди Трампа, который переходил с пятой лунки на шестую, когда произошел инцидент.

Специальная группа Конгресса США расследует обстоятельства стрельбы 13 июля в Батлере, штат Пенсильвания, когда Томас Мэттью Крукс выстрелил в Трампа во время предвыборного митинга. Стрелявшего ликвидировали сотрудники Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров.

После этого стало известно, что полицейские заметили стрелка не меньше трех раз за 30 минут до того, как он открыл огонь, и даже сообщили о нем агентам Секретной службы, но те ничего не предприняли. Кроме того, снайперы заметили Крукса на крыше за 20 минут до того, как прозвучали первые выстрелы.

Теперь Секретная служба США проводит вторую за два месяца внутреннюю проверку, чтобы определить, правильно ли она действовала при второй попытке покушения на Трампа.

Ранее Роу заявил, что подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа не мог его видеть и не стрелял в него.

#сша #Дональд Трамп #покушение #Секретная служба США #Томас Мэтью Крукс #Райан Уэсли Раут
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