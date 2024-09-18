Onet сообщил скандальные подробности встречи Зеленского и Сикорского

Владимир Зеленский сам вбил клин в отношения Киева и Варшавы, нахамив главе МИД Польши и обвинив того в отсутствии поддержки Украины. О скандале сообщили польские СМИ. По их данным, Зеленский заявил, что поляки дают ВСУ мало оружия и не помогают Банковой на пути в ЕС. Не обошлось и без обсуждения больной темы - Волынской резни, где стороны до сих пор не могут прийти к консенсусу.

История с задержанием украинского боксера Александра Усика в аэропорту Кракова, хоть и завершилась благополучно, но высветила недоверие, которое сквозит между пока еще официально союзниками.

«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», - позже напишет в соцсетях Зеленский.

А украинский МИД выразит польским властям протест. Новость о задержании Усика застала недавно назначенного министра иностранных дел где-то недалеко от границы с Румынией, куда Андрей Сибига отправился с первой зарубежной поездкой.

Первоначально в украинской прессе появлялись сообщения, что Усика задержали за превышение скорости. Впоследствии польский портал Onet со ссылкой на спортивного менеджера Анджея Василевского напишет, что к самому Усику претензий не было, а на рейс не пустили одного из сопровождавших боксера лиц. Известно, что вместе с Усиком летели его жена и тренер. Со своей стороны, Усик также не стал подниматься на борт и видимо, как-то чересчур эмоционально стал отстаивать свою правоту. Так что в итоге на боксера даже пришлось надеть наручники.

«Оба мужчины довольно активно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не летят. Поэтому надевание наручников было полностью превентивным, в служебных помещениях их сразу же сняли», - сообщили местные СМИ.

При этом, на встрече с польским министром иностранных дел во время визита Радослава Сикорского на Украину Зеленский, по всей видимости, не подбирал выражений. Уровень отношений между ними все тот же польский портал Onet охарактеризовал как близкий к ссоре.

Претензии Киева, в частности, вызвал отказ Варшавы увеличить поставки военной помощи, а также предоставить польское ПВО, чтобы закрыть воздушное пространство над Украиной. Кроме этого, Сикорский прямо указал Зеленскому на бесперспективность его плана через год вступить в ЕС и напомнил, что Варшаве на это потребовалось десять лет. Со своей стороны Зеленский дал понять, что не даст согласие на эксгумацию жертв Волынской резни, ответственность за которую, по мнению официальной Польши, несет как раз Украина.

«Знаете ли вы об операции "Висла" и роли Ольштына в этой операции? И вы знаете, что все эти украинцы были насильно изгнаны с украинских территорий. Вы говорите об эксгумациях. У нас нет проблем с продолжением эксгумации, у нас есть только просьба к правительству в Польше также почтить память украинцев», - высказался экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

А издание Myśl Polska выступило против военной помощи Украине. Там считают, что переданные ей деньги польские власти могли бы потратить на строительство дамб. Сейчас Польша сталкивается с последствиями разрушительного наводнения. При этом помощи, которую выделяют пострадавшим от него, явно недостаточно.

Власти приняли решение о выдаче единовременной компенсации в 10 тысяч злотых. Государство поможет в ремонте разрушенного жилья и выделит до 100 или даже 200 тысяч злотых - в зависимости от того, пострадала квартира или дом. Еще около миллиарда составят расходы на восстановление инфраструктуры.

«А что такое миллиард? Я как бывший премьер-министр имею представление об оказании помощи в подобных ситуациях. Если бы я предложил такую мизерную помощь, меня бы тут же подвергли нападкам со всех сторон», - признался бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

А вот в чем позиции Украины и Польши пока сходятся, так это в отношении к уехавшим в Европу от мобилизации. В понедельник польский министр иностранных дел Радослав Сикорский раскритиковал выдачу им социальных пособий западными странами. Из проживающих внутри страны сформировать бригады для ВСУ пока не удается, констатировал он.