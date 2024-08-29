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Польский депутат осудил Кулебу за его заявление о Волынской резне

Украинского дипломата призвали объявить персоной нон грата.
Глеб Владовский 2024-08-29 19:33:16
© Фото: Yevhen Kotenko Keystone Press Agency Globallookpress

Министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба подвергся критике за свои слова о Волынской резне. Свое негодование в соцсетях выразил депутат польского парламента Януш Ковальский.

«Этого политика нужно объявить персоной нон грата в Польше. Он должен немедленно покинуть нашу страну!» - цитирует политика Life.

Ковальский также подчеркнул, что вопрос эксгумации поляков, убитых на Волыни украинцами, давно пора поставить «на острие ножа в Польше». Он отметил, что польская нация не может согласиться с таким отношением к жертвам геноцида.

Напомним, что Кулеба заявил, что необходимо «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника украинским националистам в Польше.

Ранее экс-судья Воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил, что признание того, что в Волыни произошла резня мирных людей, для Киева является угрозой. Причиной тому является создание культа Степана Бандеры и Романа Шухевича - главарей ОУН-УПА*. 

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #Польша #Дмитрий Кулеба #Волынская резня
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