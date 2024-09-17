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Боксер Усик арестован в аэропорту Кракова

Позже спортсмен и депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Александра Усика скоро должны отпустить.
Ян Брацкий 2024-09-17 23:51:34
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press © Видео: zhanbeleniuk, Telegram

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик задержан в аэропорту Кракова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Жан Беленюк.

На опубликованных им видеокадрах Александра Усика в наручниках уводят сотрудники полиции. Подробностей Беленюк не сообщил.

«Как будто все ок, скоро Саню должны отпустить. Подробности, думаю, он сам озвучит», - написал позже Беленюк.

Напомним, 19 мая Александр Усик решением судей одержал победу в поединке с британцем Тайсоном Фьюри и завоевал пояс абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Боксеры провели в ринге все 12 раундов. Теперь на счету Усика 22 победы.

#Спорт #бокс #краков #Усик #Беленюк
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