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В Польше заявили о нехватке денег на дамбы из-за помощи Украине

Ранее ряд населенных пунктов на юге Польши оказались затопленными из-за аномально сильных дождей, в стране был введен режим стихийного бедствия.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 16:42:40
© Фото: Paul Glaser, dpa Globallookpress

Польше не хватило средств на строительство дамб и водохранилищ, которые помогли бы минимизировать ущерб от наводнений на юге страны, из-за длительной помощи Украине. Об этом сообщает издание Myśl Polska.

«Я надеюсь, что тысячи украинцев, которые в течение двух лет прекрасно проводили время с нашими деньгами, теперь массово двинутся, чтобы помочь полякам навести порядок после волны наводнения в знак солидарности и благодарности», - пишет автор материала.

Он подчеркивает, что у польского правительства была возможность выделить «сотни миллионов злотых» на поддержание военного конфликта на Украине и помощь украинцам, но нет денег на финансирование строительства насыпей.

По словам автора, теперь у Польши «карманы пусты», а у оружейных компаний - наоборот. В публикации отмечается, что Варшава ошибочно мечтает о победоносной войне с Москвой, а в это время наводнения в Польше застают власти страны врасплох.  

Напомним, в конце прошлой недели в Польше ввели режим стихийного бедствия из-за крупных наводнений и выхода рек из берегов на юге страны. Чрезвычайная ситуация вызвана штормом «Борис», который обрушился на Европу.   

#в стране и мире #Польша #Наводнения #дамбы #помощь Украине
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