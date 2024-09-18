Польские пограничники объяснили, зачем заковали Усика в наручники

На украинского боксера Александра Усика пришлось надеть наручники в аэропорту Кракова ради предосторожности из-за его внешности и поведения. Об этом заявил пресс-секретарь карпатского коменданта Пограничной стражи Польши майор Яцек Михайловский, пишет Life.

Офицер рассказал, что Усик путешествовал с товарищем, они должны были лететь в Салоники. Опасения поляков вызвали физические данные спортсмена и его активность.

«Надевание наручников было вызвано ростом этого господина. Оба джентльмена довольно жестикулировали, потому что были недовольны тем, что не полетели. Таким образом, надевание наручников было совершенно превентивным, в служебных помещениях сразу же наступил порядок», - заявил Михайловский.

Украинского боксера и абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика задержали во вторник в аэропорту Кракова. В тот же день он покинул аэропорт и сообщил, что произошло недоразумение.