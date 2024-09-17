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В Госдепе заявили о непричастности США к взрывам пейджеров в Ливане

По словам представителя Госдепа США, Вашингтон не знал заранее о подготовке кибератаки.
Елизавета Кондрикова 2024-09-17 21:13:02
© Фото: Marwan Naamani, dpa Globallookpress

США не причастны к массовой детонации пейджеров в ливанской столице Бейруте и не знали заранее о подготовке сегодняшней кибератаки, заявили в Госдепе США.

«Мы собираем информацию. Могу сказать вам, США не причастны к этому. Мы не были осведомлены заранее», - сказал на брифинге официальный представитель ведомства Мэттью Миллер.

По его словам, в Вашингтоне хотят дипломатического разрешения конфликта между Ливаном и Израилем.

Напомним, сегодня на юге Бейрута произошли взрывы пейджеров сторонников «Хезболлы». Жертвами случившегося стали восемь человек, в том числе гражданское население, еще около трех тысяч получили ранения.

Ливанское движение «Хезболла» возложило ответственность на Израиль и пообещало ответить на это. В Иране назвали события в Ливане «террористической точечной атакой» и заявили, что Тель-Авив вышел на новый уровень терроризма.

#сша #Израиль #Хезболла #Госдеп США #ливан #детонация пейджеров
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